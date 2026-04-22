Сергій Разумовський

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила символічну збірну 24-го туру чемпіонату УПЛ, а також визначила найкращого футболіста та найкращого тренера туру. Традиційно підсумки підбивали разом із ведучими, експертами, коментаторами УПЛ.ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України. Загалом в опитуванні взяв участь 41 експерт.

Серед представників УПЛ.ТБ в голосуванні долучилися Андрій Богданов, Юрій Вірт, Віталій Волочай, Ігор Єрмаков, Володимир Звєров, Валерій Іващенко, Богдан Когут, Богдан Костюк, Віталій Лисицький, Олександр Мельниченко, Сергій Тищенко, Дмитро Хомченовський, Микола Цимбал та Владислав Шалота.

Найкращим тренером 24-го туру за підсумками голосування став Арда Туран з Шахтаря. Його команда здобула перемогу над Поліссям у центральному матчі туру з рахунком 1:0. Невелике відставання від переможця мав Руслан Костишин із Колоса, чия команда обіграла тодішнього лідера ЛНЗ з таким самим рахунком. Третє місце посів Олег Шандрук, адже його Верес розгромив у гостях Олександрію — 3:0.

Найкращим футболістом 24-го туру став Валерій Бондар, який забив переможний м’яч у матчі Шахтаря проти Полісся. До своїх анкет його включили 34 з 41 експерта, а 13 із них поставили його на перше місце. Зовсім трохи від нього відстав Ібрахім Кане з Колоса, який потрапив до 28 анкет, з яких 10 разів був обраний під першим номером. До п’ятірки найкращих також увійшли Ігор Харатін із Вереса, Крістіан Мба з Металіста 1925 та Володимир Бражко з Динамо.

Під час визначення героїв 24-го туру експерти згадали 33 футболістів і 8 тренерів, а також розглянули 69 кандидатів до символічної збірної. Тому, окрім 11 гравців основного складу, було сформовано й умовний резерв символічної збірної туру.

До резерву увійшли Юхим Конопля з Шахтаря, Микита Бурда з Колоса, Педро Енріке з Шахтаря, Микола Шапаренко з Динамо, Олег Очеретько з Шахтаря, Фабрісіо з Вереса, Віталій Буяльський з Динамо, Глейкер Мендоза з Кривбаса, Аліссон з Шахтаря, Крістіан Мба з Металіста 1925 та Пилип Будківський із Зорі.