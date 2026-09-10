Туран на матч із ПСВ у Лізі чемпіонів випустить більше українців, ніж на протистояння УПЛ з Поліссям
Стали відомими склади команд на поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів
ПСВ та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Списки футболістів опублікувала пресслужба УЄФА.
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ПСВ: Матей Коварж, Сержиньйо Дест, Джеррі Сент-Жюст, Армандо Обіспо, Філіп Костич, Гус Тіль, Каї Сано, Йохан Бакоюко, Іван Перишич, Рікардо Пепі, Рубен ван Боммел.
Шахтар: Дмитро Різник, Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке, Єгор Очеретько, Аліссон, Марлон Гомес, Ізакі, Невертон Мендоза, Кауан Еліас.
У стартовому складі Шахтаря вийдуть одразу чотири українські футболісти – Дмитро Різник, Валерій Бондар, Микола Матвієнко та Єгор Очеретько. Це стало можливим завдяки відсутності ліміту на легіонерів у єврокубкових турнірах.
Для порівняння, у попередньому матчі чемпіонату України проти Полісся, який завершився поразкою донеччан із рахунком 0:2, у старті Шахтаря було троє українців.
Матч ПСВ – Шахтар відбудеться в Ейндговені на стадіоні Філіпс. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом.
Команди лише одного разу зустрічалися в офіційних матчах. Поєдинок відбувся у листопаді 2024 року на основному етапі Ліги чемпіонів. Шахтар вів із рахунком 2:0 до 87-ї хвилини, але в підсумку поступився нідерландському клубу – 2:3.
Раніше XSport повідомляв, де можна переглянути матч першого туру Ліги чемпіонів між ПСВ та Шахтарем.