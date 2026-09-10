ПСВ та Шахтар визначилися зі стартовими складами на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Списки футболістів опублікувала пресслужба УЄФА.

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ПСВ: Матей Коварж, Сержиньйо Дест, Джеррі Сент-Жюст, Армандо Обіспо, Філіп Костич, Гус Тіль, Каї Сано, Йохан Бакоюко, Іван Перишич, Рікардо Пепі, Рубен ван Боммел.

Шахтар: Дмитро Різник, Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке, Єгор Очеретько, Аліссон, Марлон Гомес, Ізакі, Невертон Мендоза, Кауан Еліас.

У стартовому складі Шахтаря вийдуть одразу чотири українські футболісти – Дмитро Різник, Валерій Бондар, Микола Матвієнко та Єгор Очеретько. Це стало можливим завдяки відсутності ліміту на легіонерів у єврокубкових турнірах.

Для порівняння, у попередньому матчі чемпіонату України проти Полісся, який завершився поразкою донеччан із рахунком 0:2, у старті Шахтаря було троє українців.

Матч ПСВ – Шахтар відбудеться в Ейндговені на стадіоні Філіпс. Початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом.

Команди лише одного разу зустрічалися в офіційних матчах. Поєдинок відбувся у листопаді 2024 року на основному етапі Ліги чемпіонів. Шахтар вів із рахунком 2:0 до 87-ї хвилини, але в підсумку поступився нідерландському клубу – 2:3.

Раніше XSport повідомляв, де можна переглянути матч першого туру Ліги чемпіонів між ПСВ та Шахтарем.