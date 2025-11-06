Шахтар оголосив стартовий склад на матч Ліги конференцій з Брейдабліком
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Сьогодні донецький Шахтар зіграють проти ісландського Брейдабліка у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій.
Головний тренер «гірників» Арда Туран оголосив стартовий склад команди на цей поєдинок.
Шахтар: Різник, Азаров, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас, Ізакі, Назарина, Бондаренко, Кауан Еліас, Лукас, Мейрелліш.
Поєдинок пройде у польському Кракові і розпочнеться о 19:45 за київським часом.
