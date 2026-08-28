Головний тренер Шахтаря Арда Туран після жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів поділився думками щодо шансів команди вийти до плейоф. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я зіграв і провів як тренер багато матчів упродовж свого життя і, чесно кажучи, не можу пригадати жодного легкого. Футбол вирішується на полі, і ми чудово усвідомлюємо рівень кожного суперника, з яким нам доведеться зустрітися. Це все історичні клуби із сильною футбольною культурою.

ПСВ – цікава атакувальна команда зі своїми традиціями. АЕК дуже добре розвивається і чудово організував роботу клубу в Греції. У «Словані» дуже хороший тренер і команда, яка бореться за кожен м’яч. Що я можу сказати про «Фенербахче»? Це один з найбільших клубів нашої країни, з великою культурою та складом, у якому багато гравців найвищого рівня. «Лейпциг» – клуб, що активно розвивається, з чудовим тренером Мартіном Демікелісом. Це дуже цікава команда. А якщо взяти «Спортінг», «Реал» та «Інтер» – це клуби, які творили історію футболу.

Тож після жеребкування мої відчуття не змінилися. Ліга чемпіонів – найвищий рівень у футболі. Під час моєї ігрової кар’єри на шляху до фіналу з «Атлетіко» ми зустрічалися з «Ювентусом» на груповому етапі, потім з «Міланом», у чвертьфіналі – з «Барселоною», у півфіналі – з «Челсі», а у фіналі – з «Реалом». Якщо ви по-справжньому вірите, можливе все.

Коли ми в «Шахтарі» вірили в себе, ми завжди показували, на що здатні. Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол «Шахтаря» й боротися за наше майбутнє та мрії. У Лізі чемпіонів кожен гол і кожен окремий момент можуть мати вирішальне значення. Тому ми мусимо приділяти увагу кожній деталі та проживати кожну мить цього турніру повною мірою. Ми схвильовані. Ми пишаємося. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника.