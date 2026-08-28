Головний тренер Шахтаря Арда Туран після жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів розповів, які протистояння стануть для нього принциповими. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Передусім ми неймовірно раді. Для команди, яка представляє країну, що перебуває в стані війни, прямий вихід до Ліги чемпіонів означає набагато більше, ніж просто футбол. Це символізує надію та дає людям привід усміхатися. Ми дуже пишаємося. Ми хочемо насолодитися цим досягненням, але водночас прагнемо залишатися вірними собі. Це найважливіше для нас. Ми хочемо грати як «Шахтар».

Щодо наших суперників – що тут скажеш? Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Ми маємо величезну повагу до всіх них. Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій. Ми схвильовані, але водночас зберігаємо холодну голову. Ми знаємо, на що здатні, а також знаємо, над чим нам ще потрібно працювати.

Безумовно, є кілька дуже емоційних протистоянь для мене. Під час ігрової кар’єри я багато разів зустрічався з «Реалом» як із принциповим суперником, і, звісно, таке ж суперництво в мене було з «Фенербахче». Ми вигравали один в одного трофеї, поступалися один одному в боротьбі за них, і я зіграв багато дербі проти обох клубів. Тому я згадую обидва протистояння з великою повагою. Це будуть матчі, які вже мають свою історію, і, сподіваюся, вони подарують нові моменти, які люди пам’ятатимуть за красу футболу.

Є також кілька дуже особистих зв’язків. В «Інтері» грає Хакан Чалханоглу, який для мене не лише колишній товариш по команді, а й майже як брат. Він капітан нашої збірної, а тепер нам доведеться зіграти один проти одного. У «Реалі» є Арда Гюлер – один із найяскравіших талантів нашої країни, людина, яка уособлює надію та майбутнє турецького футболу і якою ми всі пишаємося. Є ще один зв’язок, про який, можливо, пам’ятають не всі. Головний тренер «Лейпцига» Мартін Демікеліс був моїм одноклубником. Він був видатним професіоналом, провів чудову кар’єру, і для мене було прекрасним досвідом грати разом з ним. Тож матч із «Лейпцигом» також буде для мене дуже особливим.