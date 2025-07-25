Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2). Його слова наводить Fanatik.

Грати в Стамбулі непросто. Ми почали матч збалансовано, і я задоволений тим, як гравці виконали установку. Позитиви беремо з собою, а на негативи маємо зосередитися. Пропустити три такі прості голи – неприпустимо на цьому рівні. Якщо ти настільки контролюєш гру, рахунок має бути іншим.

Коли мені було 19, я отримав червону в матчі за Бордо і зіпсував гру. Я не відберу в них право помилятись. Але якщо ми хочемо йти на вищий рівень, таких голів пропускати не можна. Тур ще не завершено. Бешикташ – великий клуб, і в матчі у Кракові нам треба грати ще краще. Я цього очікую від своїх гравців, - зізнався Туран.