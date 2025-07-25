Туран - після перемоги Шахтаря: «Я не відберу в гравців право помилятись»
Перша гра з Бешикташем змусила понервувати
8 хвилин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2). Його слова наводить Fanatik.
Грати в Стамбулі непросто. Ми почали матч збалансовано, і я задоволений тим, як гравці виконали установку. Позитиви беремо з собою, а на негативи маємо зосередитися. Пропустити три такі прості голи – неприпустимо на цьому рівні. Якщо ти настільки контролюєш гру, рахунок має бути іншим.
Коли мені було 19, я отримав червону в матчі за Бордо і зіпсував гру. Я не відберу в них право помилятись. Але якщо ми хочемо йти на вищий рівень, таких голів пропускати не можна. Тур ще не завершено. Бешикташ – великий клуб, і в матчі у Кракові нам треба грати ще краще. Я цього очікую від своїх гравців, - зізнався Туран.
Матч-відповідь між Шахтарем і Бешикташем відбудеться 31 липня в Кракові (21:00).
Переможець пари Шахтар – Бешикташ протистоятиме тому, хто програє у парі Рейнджерс (Шотландія) - Панатінаїкос (Греція) кваліфікації Ліги чемпіонів.
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