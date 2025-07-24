Колос орендував голкіпера Шахтаря
Футболіст змінив команду
близько 2 годин тому
Фото: ФК Колос
Колос орендував голкіпера донецького Шахтаря Тимура Пузанкова. Угода розрахована на один рік, повідомляє пресслужба ковалівського клубу.
22-річний Пузанков – вихованець академії «гірників», який виступав за команди Шахтар U-17 та Шахтар U-19. Має досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Викликався у юнацькі збірні України U-16, U-17 та U-19.
Колос у сезоні 2024/25 років здобув 36 залікових балів та посів у підсумковій турнірній таблиці УПЛ десятий щабель.
1 серпня ковалівська команда відкриватиме новий сезон УПЛ поєдинком проти Кривбаса (15:30).
Вчора Карпати підписали контаркт з ексголкіпером Колоса.