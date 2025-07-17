Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран в інтерв’ю сайту Трибуна прокоментував матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи з Ільвесом (0:0).

«Насамперед я хочу подякувати своїм гравцям. Сьогодні вони зіграли дуже добре. Насправді я більше задоволений цією грою, ніж першою.

Я хотів би, щоб ми перемогли – насамперед заради менталітету. Бо доставити м’яч до штрафного майданчика – це не так просто у футболі. Ми маємо усвідомити цінність цього. Це те, що нам ще потрібно вдосконалювати.

Загалом я пишаюся кожним, хто вийшов на поле – і в стартовому складі, і з лави запасних. Вітаю їх і дякую їм за серйозне ставлення до справи та вірність грі. У нас попереду ще один матч, але після сьогоднішньої гри я сповнений надії.

Я дуже задоволений тим, що побачив. Якщо ти так граєш лише раз чи двічі на рік, результат може бути таким, як сьогодні. Але я впевнений на 100 відсотків, що наступного разу гравці будуть уважнішими», – сказав Туран.