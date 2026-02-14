Туран: «Це буде величезний успіх»
Фахівець зробив гучну заяву
близько 1 години тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що мріє виграти з командою Ліги конференцій.
«Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім’ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням. Я вірю, що це буде один із найбільших успіхів не лише у футболі, а й в історії спорту загалом. Нашим суперникам не доводиться чути сирени повітряної тривоги, коли вони повертаються додому виснажені, нашим гравцям – доводиться. Тому, якщо нам вдасться вибороти титул, це буде одна з найбільших перемог в історії спорту», – цитує Турана клубна пресслужба.
Донецький клуб пробився до 1/8 фіналу Ліги конференцій, де суперником «гірників» стане КуПС (Фінляндія), Лех (Польща), Шкендія (Північна Македонія) або Самсунспор (Туреччина).
Нагадаємо, що за підсумками основного етапу Ліги конференцій донеччани зуміли здобути 13 балів та посіли шосту сходинку в турнірній таблиці.
