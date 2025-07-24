Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився емоціями після історичної перемоги українського боксера Олександра Усика у реванші з британцем Даніелем Дюбуа.

У ніч на неділю, 20 липня, Усик (24-0, 15 KO) вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, нокаутувавши Дюбуа (22-3, 21 KO) на стадіоні Вемблі в Лондоні.

— Я з великою повагою ставлюся до того, що зробив Усик. Він виконав чудову роботу. Він дає надію українському народу і дарує людям радість. Це дуже гарна праця,

Звісно, великі спортсмени завжди є чудовим прикладом. І, звісно, це впливає і на нас, і на наших футболістів, особливо якщо він робить наших людей щасливими. Я і мої гравці, безперечно, надихаємось Усиком і вчимося у нього, — сказав Туран у коментарі Tribuna.com.