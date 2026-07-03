Сергій Разумовський

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран знову потрапив до списку боржників Іспанського податкового агентства. За інформацією Mundo Deportivo, турецький фахівець має заборгованість перед податковою службою Іспанії у розмірі 1,26 мільйона євро.

Іспанське відомство 30 червня оприлюднило перелік фізичних осіб, які заборгували державі понад 600 тисяч євро. Серед фігурантів цього списку опинився і наставник Шахтаря. Для Турана ця ситуація не є новою, адже він уже вдруге поспіль потрапляє до подібного реєстру найбільших боржників.

Минулого року колишній футболіст Атлетико Мадрид та Барселони також був у списку неплатників, опублікованому Податковою службою Іспанії. Тоді повідомлялося, що станом на кінець 2024 року його борг перед іспанським казначейством становив приблизно 1,3 мільйона євро.

Арда Туран добре знайомий з Іспанією, адже значну частину своєї ігрової кар’єри провів саме в Ла Лізі. У 2011 році він перейшов до Атлетико Мадрид, де став одним із легендарних гравців команди.

У 2015 році Туран перебрався до Барселони. За каталонський клуб він виступав до 2018 року, хоча його контракт був розрахований до 2020-го. Після цього футболіст повернувся до Туреччини, де з 2018 до 2020 року грав на правах оренди за Істанбул Башакшехір.

Раніше Туран назвав стадіони, які Шахтаря розглядає для проведення матчів Ліги чемпіонів.