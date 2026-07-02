Туран назвав стадіони, які Шахтаря розглядає для проведення матчів Ліги чемпіонів
У списку – чотири арени
близько 2 годин томуПідписатися в
Арда Туран. Фото: ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, що донецький клуб зараз розглядає чотири можливі арени, де зможе проводити номінально домашні матчі у основному етапі Ліги чемпіонів.
«У нас є чотири арени на вибір: «Брентфорд», «Стемфорд Брідж», стадіон Фулгема або в Гамбурзі, – повідомив турецький фахівець під час інтерв'ю Kafa Sports.
Донецька команда завершила сезон на першому місці в елітному дивізіоні чемпіонату України та отримала право зіграти у головному єврокубковому турнірі, стартувавши з основного етапу ЛЧ.
Раніше Шахтар уже використовував стадіон у Німеччині, коли у сезоні 2023/24 клуб приймав суперників у Гамбурзі на стадіоні «Volksparkstadion», що вміщує близько 57 тисяч глядачів.