Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Легії (1:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

Насамперед хочу привітати Легію. Якщо команда тебе перемагає, вона, напевно, зробила більше правильних речей, ніж ти. Що стосується нас, ми намагалися залишатися вірними своєму ігровому плану, але на початку матчу наші єдиноборства та рівень концентрації були недостатніми.

Після пропущеного гола ми дуже повільно виконували вкидання, а також повільно піднімалися після фолів. Це не виглядало як поведінка команди, яка поступається в рахунку. Я сказав про це своїм гравцям у роздягальні, і згодом ми взяли контроль над грою. Я пишаюся рівнем гри в другому таймі, адже в атаці у нас були хлопці 18–19 років. Це була команда, що складалася з нашого майбутнього. Вони зіграли чудово, але їм потрібно навчитися правильно діяти в ключові моменти – і ми будемо над цим працювати та вдосконалюватися.

Щодо поразки: я беру на себе повну відповідальність, але це також така поразка, яку ми зможемо компенсувати в майбутньому. Ми з оптимізмом дивимося вперед, тож далі готуватимемося та сконцентруємо нашу увагу на великій грі в неділю, - сказав Туран.