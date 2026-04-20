Сергій Разумовський

У стартовому складі Шахтаря на домашній матч 24-го туру УПЛ проти Полісся в останній момент відбулися зміни. Пресслужба донецького клубу перед самим стартом гри повідомила, що з перших хвилин на поле вийде Артем Бондаренко, який замінив Марлона Гомеса.

Офіційно причини такого рішення не уточнюються, однак, ймовірно, бразильський півзахисник зазнав ушкодження під час передматчевої розминки. Саме через це тренерському штабу довелося оперативно коригувати стартовий склад перед початком зустрічі.

Для Марлона Гомеса це може стати черговою проблемою зі здоров’ям у нинішньому сезоні. Раніше 22-річний хавбек уже пропустив п’ять матчів через травму. Повернутися на поле він зміг лише в попередній грі, коли з’явився на заміну в поєдинку проти АЗ, що завершився внічию 2:2.

У поточному сезоні бразильський футболіст залишається важливою фігурою для Шахтаря. У 30 матчах за команду він записав до свого активу два забиті м’ячі та чотири результативні передачі. Тож можливе нове ушкодження може стати неприємною новиною як для самого гравця, так і для тренерського штабу «гірників».

