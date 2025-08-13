Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи з грецьким Панатінаїкосом. Турецького фахівця цитує видання Террікон.

«На нас чекає складна гра. Ми очікуємо, що вона буде схожа на перший поєдинок. Ми поважаємо Панатінаїкос, його тренера та гравців. Ми будемо готові до їхніх переходів з оборони в атаку. Звісно, це буде непросто, але ми не хочемо давати їм легких фолів і можливостей виконувати стандарти.

Ми до цього готові. Зрозуміло, що в них будуть свої моменти – проти Панатінаїкоса ніколи не буває легко. Це завжди серйозне випробування. Але я вірю, що ми готові – і фізично, і психологічно. Так, у нас є втрати в складі, але це не виправдання. Завтра ми вийдемо як єдина команда – і саме так відповімо на виклик цієї гри.

Єдина наша проблема в тому, що нам доводиться грати занадто багато матчів, схожих на фінали. Якщо ми пройдемо цей етап і потрапимо до групового раунду, все стане спокійніше. Завтра – ще один фінал. Але я щиро вірю: у цієї команди – дуже гарне майбутнє».