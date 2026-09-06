У третьому турі італійської Серії А Інтер здобув вольову перемогу над Наполі – 3:2. У Мілані зустрілися чинний та попередній чемпіони Італії, а матч подарував уболівальникам п’ять голів і драматичну розв’язку.

Команда Крістіана Ківу активно розпочала зустріч і тривалий час тиснула на суперника. Наполі поступово вирівняв гру, а обидва воротарі кілька разів рятували свої команди. Федеріко Дімарко також влучив у поперечину зі штрафного.

Після перерви гості відкрили рахунок, скориставшись помилкою Інтера під час виходу з оборони. Маттео Політано пробив точно. Згодом Расмус Гейлунн подвоїв перевагу Наполі ударом у дальній кут. Господарі швидко відповіли: Дімарко асистував Лаутаро Мартінесу, який забив у падінні.

Надалі Інтер посилив тиск. Маркус Тюрам зрівняв рахунок головою, а Лаутаро забив переможний м’яч після подачі з кутового. Воротар Наполі ще кілька разів урятував команду, зокрема після удару Ніколо Барелли.

Наполі програв удруге у трьох турах і має лише три очки у турнірній таблиці. Інтер разом із Ромою набрав дев’ять, але міланцям ще потрібно покращувати гру в обороні та виступи у важливих матчах.

Серія А, третій тур

Інтер – Наполі 3:2

Голи: Лаутаро Мартінес, 56, 90+1, Тюрам, 82 – Політано, 50, Гейлунн, 53

Інтер: Хосеп Мартінес, Біссек, Аканджі, Бастоні (Бонні 79), Діуф, Барелла, Зелінські (Чалханоглу 72), Сучич (Джонс 46), Дімарко (Аугусто 62), Ф. Еспозіто (М. Тюрам 46), Лаутаро Мартінес

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Марін, Спінаццола, Ангісса, Лоботка (Бадіашіль 80), Вергара (Де Брюйне 62), Політано (Нерес 62), Хойлунд (Лукка 72), Аліссон (Гілмор 80)

Попередження: Лаутаро Мартінес, 69 – Вергара, 35, Марін, 77

Відео: MEGOGO