Павло Василенко

Відомий голкіпер Джанлуїджі Доннарумма покинув ПСЖ. 26-річний італієць офіційно приєднався до Манчестер Сіті.

Доннарумма носить футболку ПСЖ з 2021 року. Після переходу з Мілана він роками залишався основним воротарем паризької команди.

Однак кілька тижнів тому головний тренер ПСЖ Луїс Енріке списав італійця з рахунків. Наставник парижан зупинив свій вибір на Лукасі Шевальє, який нещодавно перейшов з Лілля.

У понеділок перехід Доннарумми до Манчестер Сіті було офіційно підтверджено. Він підписав п'ятирічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Сума угоди становила 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що воротар зароблятиме близько 15 мільйонів євро на рік.