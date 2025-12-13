Відомий журналіст і футбольний коментатор Михайло Співаковський висловив подив із приводу хвилі критики, що звалилася на українського захисника Іллю Забарного після його участі у матчі Ліги чемпіонів, де на поле також вийшов російський голкіпер Матвій Сафонов.

«Дивно, чому з цього зробили якусь подію саме зараз. Звідки таке обурення? Чи ви думаєте, що вони тренувалися весь цей час окремо? Ви не знали, що вони в одній команді з літа?. У контракті ж немає пункту, який не дозволяє тренеру ставити їх одночасно.

Якщо Ілля має якісь питання, то потрібно було регулювати це під час підписання контракту», – сказав Співаковський на ютуб-каналі Взбірна.