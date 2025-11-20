Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до рейтингу найгірших літніх трансферів Ліги 1.

Видання Lequotidiendusport зазначає, що поки що передчасно робити остаточні висновки про українця, але очікування від нього були помітно вищими.

«Ще зарано називати це повним провалом. Але очевидно, що від гравця збірної України, якого купили у Борнмута за 62 мільйони євро, очікують набагато більшого. У нього є повна довіра від Луїса Енріке, але поки що він не вселяє довіри, про що свідчить його вилучення в матчі Ліги чемпіонів у Леверкузені», - зазначили журналісти видання Lequotidiendusport.

Цього сезону Забарний провів 14 матчів за парижан у всіх турнірах, забивши один м'яч. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює вартість гравця у 55 мільйонів євро.

Раніше у Франції прокоментували гру Забарного проти Ліона.