Відомий французький журналіст П'єр Менес жорстко розкритикував українського захисника ПСЖ Іллю Забарного за його виступ у поєдинку 12 туру Ліги 1 проти Ліона, що завершився з рахунком 3:2 на користь парижан.

«ПСЖ пропустив дуже швидкий гол від Морейри, якого Забарний повністю проспав, і таке відбувалося протягом усього матчу. Люди скажуть, що у мене - проблеми з українцем тепер, коли Лі Кан Ін нарешті позбавляється свого жахливого прізвиська, але Забарний - це справжня катастрофа», - сказав Менес у своєму блозі.

Цього сезону Забарний провів 14 матчів за клуб з Парижа і відзначився одним голом. Діюча угода 23-річного футболіста з ПСЖ розрахована до літа 2030 року.