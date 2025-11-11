Відомий французький журналіст Даніель Ріоло прокоментував виступ українського захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі 12-го туру Ліги 1 проти Ліона, який завершився перемогою парижан із рахунком 3:2.

На думку Ріоло, Забарний зіткнувся з помітними труднощами на полі і його гра могла б бути ефективнішою в парі з капітаном команди Маркіньйосом.

«Забарний? Це мені здається явною проблемою. Я бачу, що тут є проблема. Він зовсім не підходить. Я намагаюся його врятувати, але це дуже, дуже, дуже складно. Забарному було би краще, якби він грав із Маркіньйосом», – сказав Ріоло в ефірі програми After Foot.

Цього сезону український захисник провів за ПСЖ 14 матчів у всіх турнірах, забив один гол і отримав три жовті та одну червону картку. Його контракт із паризьким клубом діє до 30 червня 2030 року.