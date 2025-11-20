ПСЖ вже формує плани на майбутнє літнє трансферне вікно. Як повідомляє портал Vipsg, у клубі незадоволені поточними виступами українського захисника Іллі Забарного, за якого заплатили 66 млн. євро. Очікування від новачка поки що не справдилися, адже йому не вистачає стабільності та досвіду, через що Луїс Енріке наполягає на терміновому посиленні центру оборони.

Головним кандидатом на цю роль тренер бачить 25-річного Маріо Хілу з Лаціо, який є вихованцем мадридського Реала, здатного закрити кілька позицій у захисті. Проте конкуренція за гравця висока і ним активно цікавляться Реал, Інтер та Мілан.

Раніше у Франції прокоментували гру Забарного проти Ліона.