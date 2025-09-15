У четвертому турі Ліги 1 сезону 2025/26 ПСЖ на своєму полі на стадіоні Парк де Пренс приймав Ланс і впевнено здобув перемогу з рахунком 2:0.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі господарів та відіграв усі 90 хвилин. Для нього це стало першою домашньою зустріччю у складі парижан.

За версією WhoScored, дії Забарного оцінили в 6,9 бала. Найкращим гравцем матчу визнано Бредлі Баркола, який оформив дубль і отримав найвищу оцінку - 8,3.

Після цієї перемоги ПСЖ має 12 очок та очолює таблицю чемпіонату Франції.

Наступне випробування чекає на команду в Лізі чемпіонів — 17 вересня вона зустрінеться з Аталантою.