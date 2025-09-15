Відома оцінка Забарного за «сухий» матч в основі ПСЖ
Чемпіон Франції здолав Ланс
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
У четвертому турі Ліги 1 сезону 2025/26 ПСЖ на своєму полі на стадіоні Парк де Пренс приймав Ланс і впевнено здобув перемогу з рахунком 2:0.
Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі господарів та відіграв усі 90 хвилин. Для нього це стало першою домашньою зустріччю у складі парижан.
За версією WhoScored, дії Забарного оцінили в 6,9 бала. Найкращим гравцем матчу визнано Бредлі Баркола, який оформив дубль і отримав найвищу оцінку - 8,3.
Після цієї перемоги ПСЖ має 12 очок та очолює таблицю чемпіонату Франції.
Наступне випробування чекає на команду в Лізі чемпіонів — 17 вересня вона зустрінеться з Аталантою.
