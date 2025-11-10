ПСЖ в центральному матчі 12 туру Ліги 1 влаштував з Ліоном гольову перестрілку. Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

У першому таймі фанати обох команд мали привід порадіти. Ліон та ПСЖ обмінялись голами Заіра-Емері та Морейри. Підопічні Луїса Енріке до перрви вдруге вийшли вперед завдяки голу Хвічі.

На старті другої 45-хвилинки Ліон вдруге зрівняв рахунок, коли англійський захисний Мейтленд-Найлс повернув Олімпік в гру.

Нічийний рахунок тримався до заключних хвилин, в які ПСЖ часто витягує матчі на свою користь. Цього разу команду Луїса Енріке виручив Мендеш, який своїм голом приніс перемогу чемпіону Франції на полі Ліона.

Український центрбек ПСЖ Ілля Забарний перед відрядженням в збірну провів 90 хвилин за клуб.

Ліга 1. 12 тур.

Ліон - ПСЖ 2:3.

Голи: Морейра, 30, Мейтленд-Найлс, 50 - Заїр-Емері, 26, Кварацхелія, 33, Невес, 90+5