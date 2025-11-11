Спортивний оглядач Валід Ашершур підбив підсумки виступу центрального захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі проти Ліона, який завершився перемогою парижан із рахунком 3:2.

Журналіст зазначив, що українець виглядав упевненіше минулого сезону, коли грав за Борнмут в англійській Прем'єр-лізі. На думку Ашершура, саме дії Забарного та воротаря Шевальє стали ключовими причинами пропущених голів у цьому поєдинку.

«Забарний минулого сезону був просто монструозний у Прем'єр-лізі, а тепер Іллю замінив його двоюрідний брат? Він просто не може впоратися. Разом із Шевальє вони винні у всіх пропущених голах. Це величезний мінус для ПСЖ», – сказав Ашершур в ефірі After Foot RMC.

Цього сезону 23-річний захисник провів за ПСЖ 14 матчів у всіх змаганнях і відзначився одним забитим м'ячем. Паризький клуб продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції, випереджаючи Марсель на два очки.