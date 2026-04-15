Збірна України з футболу в червні 2026 року може провести товариський матч проти однієї з неєвропейських збірних. Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, у найближче міжнародне вікно на матчі національних команд «синьо-жовті» планують провести два спаринги. Попередньо ці поєдинки заплановані на 3 та 7 червня 2026 року.

Зазначається, що 7 червня збірна України може зустрітися з Данією. Про ймовірність такого матчу повідомлялося і раніше, однак на цей момент офіційного підтвердження проведення поєдинку між цими командами поки немає.

Водночас з’явилася нова інформація щодо можливого суперника України на 3 червня. За даними джерела, у шортлисті кандидатів перебувають чотири неєвропейські збірні — Тринідаду і Тобаго, Чилі, Ірак та Ангола.

Саме з однією з цих команд українська національна команда може провести товариський матч на початку червневого збору.

Таким чином, наразі йдеться про два потенційні спаринги для збірної України в червні: один — проти одного з неєвропейських суперників 3 червня, інший — імовірно проти Данії 7 червня. Втім, остаточне підтвердження цих матчів очікується пізніше.