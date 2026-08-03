Павло Василенко

Турецький Коджаеліспор повернувся до ідеї підписання українського вінгера Олексія Гуцуляка. Про це повідомляє Mavi Kocaeli Gazetesi.

Клуб уже намагався оформити трансфер 28-річного футболіста, однак перший етап переговорів завершився безрезультатно. Сторони не змогли досягти компромісу через фінансові умови майбутньої угоди.

За інформацією джерела, керівництво Коджаеліспора відмовилося задовольнити зарплатні вимоги українця, через що переговорний процес було призупинено, а можливий перехід фактично зняли з порядку денного.

Втім, ситуація змінилася. Попри інтерес до Гуцуляка з боку інших клубів турецької Суперліги, футболіст досі не визначився зі своїм майбутнім. Саме це спонукало Коджаеліспор повернутися до кандидатури українського вінгера.

Повідомляється, що турецький клуб уже відновив контакти з представниками футболіста. Сторони знову обговорюють можливий трансфер і намагаються знайти компроміс щодо умов особистого контракту.

Наразі головною перепоною для укладення угоди залишаються фінансові деталі. Саме через них попередня спроба Коджаеліспора підписати Гуцуляка завершилася невдачею.

Український вінгер залишив Полісся цього літа і знаходиться у статусі вільного агента.