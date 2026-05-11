У Шахтарі офіційно підтвердили другий трансфер під наступний сезон
Хто приєднається до компанії юного Бруніньйо пообіцяли повідомити найближчим часом
близько 1 години тому
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна в ефірі УПЛ ТБ привідкрив завісу майбутньої трансферної кампанії донецького клубу.
На сьогодні ми вже підписали двох футболістів на наступний сезон. Це не останні трансфери. Після розмови з президентом наша стратегія, і це його рішення, не продавати жодного футболіста у цьому сезоні. Перший – Бруніньйо. Хто другий? Скоро дізнаєтесь.
Не будемо зараз говорити. Але працюємо і над іншими трансферами. На цьому тижні буде зустріч. Арда, я, Палкін, президент. Будемо ухвалювати рішення, які футболісти нам потрібні на наступний сезон, щоб ми стали сильнішими.
Нагадаємо, у квітні Шахтар підписав трирічний контракт із 17-річним Бруніньйо.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05