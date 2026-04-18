Денис Сєдашов

Донецький Шахтар офіційно підтвердив трансфер 17-річного вінгера Бруніньйо з бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе. Футболіст підписав із гірниками контракт терміном на три роки.

Гравець приєднається до української команди у серпні 2026 року, щойно йому виповниться 18 років. За неофіційною інформацією, сума переходу талановитого бразильця склала 12 мільйонів євро.

Попри юний вік, Бруніньйо вже має досвід виступів на дорослому рівні. У складі основної команди Атлетіко Паранаенсе вінгер провів 16 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами.

Шахтар — лідер за сумою призових серед усіх півфіналістів Ліги конференцій.