Офіційно: Шахтар підписав трирічний контракт із 17-річним Бруніньйо
До команди вінгер приєднається у серпні
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар офіційно підтвердив трансфер 17-річного вінгера Бруніньйо з бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе. Футболіст підписав із гірниками контракт терміном на три роки.
Гравець приєднається до української команди у серпні 2026 року, щойно йому виповниться 18 років. За неофіційною інформацією, сума переходу талановитого бразильця склала 12 мільйонів євро.
Попри юний вік, Бруніньйо вже має досвід виступів на дорослому рівні. У складі основної команди Атлетіко Паранаенсе вінгер провів 16 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами.
Шахтар — лідер за сумою призових серед усіх півфіналістів Ліги конференцій.
