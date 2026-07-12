Сергій Разумовський

Нападник Динамо Матвій Пономаренко може продовжити кар’єру в Туреччині. За інформацією інсайдера Алтуна Теріма, 20-річний нападник уже узгодив особисті умови контракту з Галатасараєм, зокрема рівень зарплати, та готовий до переходу.

Інтерес стамбульського клубу до українця з’явився приблизно три тижні тому. Спочатку позиція Динамо була жорсткою: кияни оцінювали свого футболіста у 30 мільйонів євро та не планували розглядати орендну угоду. Втім, активність самого Пономаренка, його агента та наполегливість Галатасарая зрушили переговори з місця.

Наразі клуби обговорюють формат оренди з обов’язковим викупом. Потенційна сума всієї операції може скласти близько 25 мільйонів євро, однак остаточної домовленості між Динамо та Галатасараєм поки немає.

Нові подробиці можливого трансферу також повідомив турецький журналіст Осман Альтунтерім для SportDeo+. За його даними, у вивченні кандидатури Пономаренка стамбульському клубу міг допомогти головний тренер Шахтаря Арда Туран.

Турецький фахівець високо оцінює нападника Динамо та нібито дав йому сильні рекомендації скаутинговому відділу Галатасарая. Джерело вважає, що підписання українця стало б серйозним успіхом для турецького гранда, адже інтерес до Пономаренка також проявляють клуби з Франції та Італії.

У сезоні-2025/26 форвард забив 13 м’ячів в українській Прем’єр-лізі та став найкращим бомбардиром чемпіонату. Transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.

Також повідомлялося про інтерес до Пономаренка з боку Аякса.