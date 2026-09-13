У матчі шостого туру УПЛ ЛНЗ на власному полі переміг Оболонь із рахунком 3:1 . Поєдинок став особливим одразу для трьох футболістів черкаської команди.

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Після голу Таллеса незабаром ЛНЗ подвоїв перевагу. На 12-й хвилині лівий вінгер Папа-Ндіага Яде забив дебютний гол за клуб після передачі захисника Олександра Драмбаєва.

Для 26-річного мавританця цей матч став першим у стартовому складі ЛНЗ після переходу з Олександрії на правах оренди. Про трансфер футболіста черкаський клуб оголосив на початку вересня.

У компенсований час першого тайму ще один лівий вінгер ЛНЗ Теді Цара також відзначився дебютним голом за команду. Албанець скористався передачею опорного півзахисника Адама Якубу та зробив рахунок 3:0.

До цього Цара провів за ЛНЗ п’ять матчів, але не записав до активу жодної результативної дії. Футболіст приєднався до черкаської команди в червні, перейшовши з Олександрії.

На 68-й хвилині на поле вийшов захисник Богдан Слюбик. Для нього це був дебютний матч у складі ЛНЗ.