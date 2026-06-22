Павло Василенко

За інформацією ТаТоТаке, серед десанту потенційних новачків, які приїхали в розташування рівненського клубу, ближче за інших серед легіонерів до підписання знаходиться форвард Натанаель Блейр. 22-річний австралієць має досвід виступів за молодіжну збірну Австралії (8 матчів, 5 голів). Його останній клуб – Сентрал Коаст, який він залишив у статусі вільного агента.

За даними джерела, є ймовірність, що нападник буде підписаний вже сьогодні-завтра. Сторони працюють над вмістом особистого контракту.

Верес за підсумками сезону 2025/26 фінішував на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ після 30 турів.

Базова дата початку нового сезону УПЛ – 1 серпня 2026 року.