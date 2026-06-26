Новий головний тренер Андерлехта Вітор Бруну прокоментував можливе повернення нападника Наполі Ромелу Лукаку до бельгійського клубу та згадав українського форварда Данила Сікана. Його слова передає DHnet.

Чи можливе повернення Лукаку цього літа? Я повністю задоволений Цветковичем, Сіканом та Бертаччіні, який за потреби теж може зіграти на цій позиції. Але якщо ви говорите мені про Лукаку... Якщо у вас є його номер, я можу йому зателефонувати.

У нього своя кар’єра. Наші трансферні цілі чітко визначені. Коли бачиш, який вплив він мав у першому матчі збірної Бельгії... Але якщо він прийде сюди, йому теж доведеться працювати.