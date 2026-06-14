Сергій Разумовський

Пресслужба катарського Аль-Садда поінформувала, що Роберто Манчіні залишив посаду головного тренера команди. Таким чином завершується його робочий етап у чемпіонаті Катару, де італійський спеціаліст провів неповний сезон і встиг відзначитися здобутим трофеєм.

61-річний наставник очолив Аль-Садд у листопаді 2025 року. За час своєї каденції він привів команду до перемоги в чемпіонаті Катару, що стало головним підсумком його роботи в клубі. Після цього рішення майбутнє тренера, імовірно, знову пов’язуватиметься із національними збірними: за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Манчіні перебуває близько до повернення на чолі збірної Італії.

Для Роберто Манчіні потенційне призначення не буде новим викликом, адже він уже керував італійською національною командою з липня 2018 року до серпня 2023-го. Саме в той період збірна Італії під його керівництвом здобула титул чемпіона Європи на Євро-2020, матчі якого відбулися у 2021 році.

Контекст у самій збірній Італії наразі також важливий. У квітні Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера після невдалої кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. До моменту ухвалення остаточного рішення щодо наступника команду тимчасово очолює наставник молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.

Раніше півзахисник збірної України Руслан Маліновський відверто розповів про стосунки з відомим італійським тренером.