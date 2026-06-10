Павло Василенко

Український півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport відповів, чи були правдою чутки про його непорозуміння і конфлікти в Аталанті з колишнім головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні.

«Та ні, це була цілком звичайна футбольна ситуація: до команди прийшли нові гравці, я грав менше, і з’явилася нагода перейти до Марселя. Те, що писали про наші стосунки з тренером, – неправда, нічого такого не було. Ми завжди спілкувалися, наші стосунки були ідеальними аж до останнього дня».

Маліновський провів під керівництвом Гасперіні 143 матчі в Аталанті: 30 голів, 28 асистів.

У січні 2023 року українець перейшов до Марселя, а вже через півроку повернувся до Італії, ставши гравцем Дженоа. Цього літа хавбек підписав контракт з Трабзонспором.