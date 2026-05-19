Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський повідомив, що УАФ активно працює над залученням до юнацьких збірних гравців, які виступають за кордоном, але мають українське коріння. За його інформацією, асоціація уже завершила всі необхідні процедури щодо опорного півзахисника Сараєво Сергія Ігнаткова, а також продовжує роботу над оформленням українського футбольного громадянства для півзахисника Пітерборо U-21 Патріка Сікута.

Співаковський зазначив, що на найближчому зборі збірної України U-19 можуть з’явитися нові футболісти. При цьому, йдеться не просто про перегляд потенційних кандидатів, а про гравців, на яких тренерський штаб реально розраховує як на важливу частину команди. Вони не брали участі ні у відбірковому циклі, ні в раунді плейоф, однак можуть отримати шанс уже на наступному етапі.

За словами журналіста, в останні місяці УАФ значно активізувала напрямок роботи з футболістами українського походження, які народилися або виступають в інших країнах. Асоціація шукає гравців, які мають пряме українське коріння та потенційно можуть представляти збірні України на міжнародному рівні.

Одним із таких футболістів є Сергій Ігнатков. Співаковський повідомив, що всі юридичні та фактичні питання щодо його залучення вже повністю вирішені. Ігнатков виступає за Сараєво та раніше вже був заграний за збірну Боснії U-17, однак тепер може представляти Україну.

Журналіст окремо відзначив фізичні дані молодого півзахисника. Ігнатков має зріст 189 см, що є серйозною перевагою для гравця його амплуа. Він діє на позиції опорного хавбека та має регулярну ігрову практику в чемпіонаті Боснії. Саме цей фактор може бути важливим для збірної України U-19, яка готується до виступу на чемпіонаті Європи.

Ще одним футболістом, над залученням якого працює УАФ, є Патрік Сікут. Він виступає в Англії за команду Пітерборо U-21 та має українське коріння. Співаковський назвав його гравцем, здатним закрити одразу кілька позицій у центральній зоні півзахисту. За його словами, Сікут може діяти як на позиції шістки, так і восьмого або десятого номера.

Водночас ситуація з Сікутом залишається конкурентною з точки зору вибору збірної. 19 травня футболіст отримав виклик на навчально-тренувальний збір збірної Польщі U-18, який має пройти з 1 по 4 червня. Це може свідчити про те, що польська федерація також стежить за гравцем і розглядає його як потенційного кандидата для своїх юнацьких команд.

Збірна України U-19 найближчим часом готуватиметься до виступу на чемпіонаті Європи. Турнір відбудеться у Вельсі з 28 червня до 11 липня. На груповому етапі українська команда зіграє проти Хорватії, Сербії та Італії.

