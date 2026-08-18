УАФ представила символічну збірну України часів незалежності
До команди ввійшли, окрім Шевченка, Ярмоленка і Коноплянки, ввійшли Селезньов й інші гравці
Українська асоціація футболу визначила символічну збірну національної команди за роки незалежності. До складу одинадцятки увійшли футболісти різних поколінь, які в різні періоди представляли Україну на міжнародній арені та зробили вагомий внесок в історію головної команди країни.
Переможців визначали вболівальники під час спеціального голосування. Загалом у виборі взяли участь фанати з усієї України, які віддали понад 57 тисяч голосів за своїх улюблених футболістів.
За підсумками опитування сформували символічну команду під назвою 11 Левів Незалежності. До неї потрапили гравці, які, на думку вболівальників, залишили найбільш помітний слід у виступах збірної України протягом 35 років незалежності.
Символічна збірна України за версією вболівальників:
Воротар: Олександр Шовковський;
Захисники: Олег Лужний, Ярослав Ракицький, Ілля Забарний, Віталій Миколенко;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко;
Нападники: Євген Селезньов, Андрій Шевченко.
Нагадаємо, вихованець Динамо, у якого не вийшло в Європі, хоче повернутися до збірної України.
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