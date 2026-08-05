Вінгер львівських Карпат Назарій Русин зізнався, чи є у нього бажання отримати виклик до збірної України.

Звичайно. Для себе я ставлю ціль – хочу забивати голи, віддавати асисти і допомагати команді. Звичайно, я хочу потрапити до збірної України. Мені тільки 27, скоро буде 28, це тільки починається прайм, тож дай Бог. Буду працювати на всі 100% і побачимо, що станеться в майбутньому. Сподіваюся, що я ще колись потраплю до збірної України.

Повернення на Батьківщину саме для цього? Це теж один з факторів. Думаю, що український чемпіонат більше дивляться тренерський штаб збірної України, головний тренер. Це хороший шанс. Якщо ми будемо добре виглядати як команда, а я буду добре виглядати як гравець, то, я думаю, будуть хороші шанси потрапити до збірної.