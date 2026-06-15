Сергій Разумовський

УАФ виграла конкуренцію за 17-річного футболіста англійського Пітерборо Патріка Сикута, який мав можливість виступати за юнацькі збірні України та Польщі.

Сьогодні юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка збирається у Кракові, де розпочне вирішальний етап підготовки до фінальної стадії чемпіонату Європи. У розширеному списку команди наразі на два футболісти більше, ніж дозволяє офіційна заявка на турнір, тож тренерський штаб ще має визначитися з остаточним складом.

За інформацією «ТаТоТаке», до розташування української команди прибули два натуралізовані гравці. Йдеться про 19-річного опорного півзахисника Сергія Ігнаткова, який представляє боснійське Сараєво, а також 17-річного Патріка Сикута з англійського Пітерборо.

Сергій Ігнатков. ФК Сараєво

Особливу увагу привертає ситуація із Сикутом. Футболіст мав вибір між Україною та Польщею, оскільки його батько має польське коріння, а мати є українкою. Польська сторона також проявляла інтерес до гравця та запросила його на збір національної команди U18.

Втім, Українська асоціація футболу зуміла переконати родину футболіста обрати саме українську збірну. Як повідомляється, аргументи УАФ виявилися сильнішими, і сім’я Сикута ухвалила рішення, що Патрік виступатиме за Україну.

Таким чином, юнацька збірна України отримала перспективного гравця з системи англійського клубу Пітерборо, який виступає у Лізі 1. Його поява в таборі команди Михайленка може посилити конкуренцію перед фінальною стадією чемпіонату Європи.

Остаточну заявку на турнір тренерський штаб має сформувати після підготовчого збору в Кракові. Саме там стане зрозуміло, хто з футболістів потрапить до фінального списку та представлятиме Україну на юнацькому Євро.

Прийняли естафету від Боруссії. В іншому клубі Бундесліги також буде свій українець.