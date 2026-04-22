«УАФ зі мною не контактувала»: Маркевич відреагував на можливість змінити Реброва
Тренер прокоментував чутки у ЗМІ
близько 4 годин тому
Український тренер Мирон Маркевич прокоментував інформацію щодо свого можливого повернення на місток національної збірної.
У коментарі ukrfootball.ua Маркевич був лаконічним, давши зрозуміти, що наразі офіційного процесу перемовин немає:
УАФ зі мною не контактувала. Це все, що я можу сказати зараз.
Мирон Маркевич уже має досвід роботи з головною командою країни. У 2010 році він провів біля керма збірної 4 матчі.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, УАФ оголосила про завершення співпраці із Сергієм Ребровим, який очолював команду з літа 2023 року. Тепер головним питанням українського футболу є ім'я нового наставника, який готуватиме збірну до наступних викликів.
