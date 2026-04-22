Сергій Стаднюк

22 квітня УАФ офіційно оголосила про завершення співпраці із Сергієм Ребровим, який майже три роки очолював збірну України. Його період роботи вийшов суперечливим: команда пережила і яскраві матчі, і важливі успіхи, і болючі провали, а стиль гри постійно викликав дискусії.

XSPORT.ua згадує, яким був шлях фахівця на чолі національної команди.

Ребров очолив національну команду влітку 2023 року. Уже дебютний матч проти Німеччини подарував уболівальникам обережний оптимізм: Україна вела 3:1, демонструвала інтенсивність і сміливість, але в підсумку не втримала перевагу — 3:3. Попри це, старт фахівця виглядав обнадійливо.

У відборі на Євро-2024 Україна фінішувала третьою в групі, де також грали Англія та Італія, але залишила позитивне враження. Нічия 1:1 з англійцями та 0:0 з італійцями показали конкурентність команди. Особливо резонансним став матч з Італією, після якого багато говорили про непризначений пенальті наприкінці зустрічі.

Пряму путівку на Євро здобути не вдалося, тож довелося йти через плейоф. Там команда Реброва проявила характер, двічі відігруючись і здобувши вольові перемоги над Боснією і Герцеговиною та Ісландією — двічі по 2:1.

Сам Євро-2024 розпочався катастрофічно: поразка 0:3 від Румунії оголила системні проблеми, а Андрій Лунін припустився двох результативних помилок. Після цього першим номером збірної фактично став Анатолій Трубін. У другому турі Україна перемогла Словаччину 2:1 і зберегла шанси на плейоф. У вирішальному матчі з Бельгією синьо-жовті зіграли 0:0, а Судаков наприкінці мав шанс вирвати перемогу.

У підсумку Україна набрала рекордні для себе чотири очки на груповому етапі чемпіонату Європи, але все одно не вийшла до плейоф: усі чотири команди квартету набрали однакову кількість балів, а вирішальною стала різниця м’ячів. Саме розгром від Румунії виявився фатальним.

Після Євро невдало стартувала й кампанія в Лізі націй: поразки від Албанії та Чехії знову показали нестачу цілісності, впевненості та стабільності. Восени 2024 року команда зібралася, набрала потрібні очки й фінішувала другою у групі, отримавши шанс поборотися за вихід до Дивізіону А. Однак і тут суперечливість роботи Реброва проявилася максимально.

У першому матчі плейоф Україна сенсаційно обіграла Бельгію 3:1 і подарувала надію на підвищення у класі. Але у матчі-відповіді обережна тактика з п’ятьма захисниками не спрацювала: Бельгія нав’язала свій темп і перемогла 3:0, залишивши українців у Дивізіоні B.

Неоднозначно склався і відбір на чемпіонат світу 2026 року. Україна брала обов’язкові очки, але в матчах проти Франції виявилася неконкурентною, програвши 0:2 та 0:4. Особливо болісно сприйняли другу поразку, в якій тренерський штаб застосував масштабну ротацію. Хоча далі команда перемогла Ісландію та посіла друге місце, це знову означало плейоф.

УАФ навіть перенесла номінально домашні матчі до Іспанії, аби уникнути організаційних ризиків. Проте до потенційного фіналу проти Польщі справа не дійшла: у півфіналі Україна безвольно програла Швеції 1:3 і втратила шанс пробитися на мундіаль.

Символом цього вильоту для багатьох стала історія з Матвієм Пономаренком. 20-річний нападник дебютував за збірну, вийшовши на заміну, і одразу забив. З огляду на його хорошу клубну форму чимало експертів розкритикували рішення не випустити форварда з перших хвилин, побачивши в цьому черговий прояв надмірної обережності Реброва.

Відео MEGOGO

У підсумку Ребров залишає збірну без відчуття завершеної місії. За цей час команда показувала характер, здобувала важливі перемоги і виходила на міжнародний форум, але водночас провалювала ключові матчі, припускалася тактичних помилок і щоразу не робила вирішального кроку вперед. Саме обережність і небажання кардинально змінювати хід подій у критичні моменти багато в чому й стали причиною такого фіналу.

Хоча контракт Реброва формально діяв ще кілька місяців, УАФ вирішила не чекати його завершення. Від 22 квітня він офіційно більше не є головним тренером збірної України. Попереду в національної команди новий етап, а ім’я наступного наставника мають оголосити пізніше.

Ребров звернувся до головних уболівальників збірної – до Захисників України.