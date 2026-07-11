Сергій Разумовський

Нападник Барселони Ферран Торрес погодився на можливий перехід до ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Лука Бендоні.

За інформацією джерела, іспанський футболіст зацікавлений у зміні клубу та готовий продовжити кар’єру у Франції. Потенційний трансфер може відбутися вже після завершення чемпіонату світу-2026, де Торрес наразі виступає у складі збірної Іспанії.

Контракт Феррана з Барселоною чинний до літа 2027 року, однак продовження угоди зараз виглядає малоймовірним. Одним із факторів, який може вплинути на майбутнє гравця, є трансферні плани каталонського клубу. Барселона, за повідомленнями медіа, зацікавлена у підписанні вінгера дортмундської Боруссії Каріма Адеємі.

У разі приходу нового атакувального футболіста конкуренція в лінії нападу каталонців може суттєво зрости, що здатне підштовхнути Торреса до відходу. ПСЖ, своєю чергою, розглядає іспанця як варіант для посилення атаки після завершення світової першості.

У минулому сезоні Ферран Торрес провів за Барселону 49 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 21 забитий м’яч і три результативні передачі. Такі показники зробили його одним із найпомітніших гравців атакувальної лінії команди.

Попри чинний контракт до 2027 року, ситуація навколо майбутнього Торреса залишається відкритою. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість 26-річного футболіста становить 50 мільйонів євро.

Наразі Торрес зосереджений на виступах за збірну Іспанії на чемпіонаті світу-2026. На турнірі він уже провів п’ять матчів і відзначився однією результативною передачею. Питання щодо його клубного майбутнього, ймовірно, буде вирішуватися після завершення Мундіалю.