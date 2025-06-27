Павло Василенко

Хоча всі команди Клубного чемпіонату світу, що беруть участь, отримають солідний грошовий приз за участь у турнірі, в одного з них може не виявитися приводу для святкування.

Груповий етап Клубного чемпіонату світу добіг кінця. Оскільки 16 команд, що залишилися, чекають на суботній 1/8 фіналу, один із вибулих клубів отримає штраф від ФІФА.

Йдеться про клуб Відад Касабланка. Марокканська команда виступила на турнірі невдало, програвши всі три матчі у групі G. Через розвиток подій в одному з них вона може зазнати негативних фінансових наслідків.

ФІФА збирається накласти штраф у розмірі 400 тисяч доларів на клуб із Касабланки. Причиною такого рішення стала поведінка вболівальників під час матчу з Ювентусом, який було перервано через дим від великої кількості піротехніки.

Вболівальники Відада вирішили масово використати фаєри після того, як їхня команда забила гол. Зрештою Ювентус виграв з рахунком 4:1.

За підсумками групового етапу Клубного турніру Відад вилетів із турніру.