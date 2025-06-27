Учасника Клубного чемпіонату світу покарано ФІФА. Ось скільки йому доведеться заплатити
Груповий етап турніру добіг кінця
близько 1 години тому
Хоча всі команди Клубного чемпіонату світу, що беруть участь, отримають солідний грошовий приз за участь у турнірі, в одного з них може не виявитися приводу для святкування.
Груповий етап Клубного чемпіонату світу добіг кінця. Оскільки 16 команд, що залишилися, чекають на суботній 1/8 фіналу, один із вибулих клубів отримає штраф від ФІФА.
Йдеться про клуб Відад Касабланка. Марокканська команда виступила на турнірі невдало, програвши всі три матчі у групі G. Через розвиток подій в одному з них вона може зазнати негативних фінансових наслідків.
ФІФА збирається накласти штраф у розмірі 400 тисяч доларів на клуб із Касабланки. Причиною такого рішення стала поведінка вболівальників під час матчу з Ювентусом, який було перервано через дим від великої кількості піротехніки.
Вболівальники Відада вирішили масово використати фаєри після того, як їхня команда забила гол. Зрештою Ювентус виграв з рахунком 4:1.
За підсумками групового етапу Клубного турніру Відад вилетів із турніру.
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