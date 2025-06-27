Павло Василенко

Реал Мадрид впевнено посів перше місце у групі H на Клубному чемпіонаті світу, обігравши австрійський Зальцбург з рахунком 3:0. Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор відзначався у матчі у Філадельфії, ставши головним організатором перемоги іспанців, спочатку забивши м'яч, а потім віддавши гольову передачу в другому голі.

Таким чином, Реал виграв групу H із сімома очками і вийшов до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Зальцбург» посів третє місце з чотирма очками та вибув із турніру.

Український голкіпер мадридської команди Андрій Лунін весь матч провів у запасі.

Клубний чемпіонат світу, 3-й тур

Група H

Зальцбург – Реал – 0:3

Голи: Вінісіус Жуніор, 40, Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсія, 84.