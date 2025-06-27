Вінісіус Жуніор поділився планами щодо майбутнього в мадридському Реалі. Він висловив сподівання залишитися в клубі на тривалий період і створити з командою великі досягнення.

Сподіваюся, що зможу залишитися в Реалі на довгі роки. Я завжди казав, що це клуб усього мого життя. Дуже задоволений тренерським штабом і сподіваюся продовжити виступи за команду.

Мій контракт діє ще два сезони — до 2027 року.

Завжди говорив, що повинен залишитися тут протягом усієї кар'єри і створити велику історію з цією командою.