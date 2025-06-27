Вінісіус: «Реал — це клуб усього мого життя»
Вінгер заявив про прихильність клубу і надію залишитися в команді до завершення кар'єри
30 хвилин тому
Вінісіус Жуніор поділився планами щодо майбутнього в мадридському Реалі. Він висловив сподівання залишитися в клубі на тривалий період і створити з командою великі досягнення.
Сподіваюся, що зможу залишитися в Реалі на довгі роки. Я завжди казав, що це клуб усього мого життя. Дуже задоволений тренерським штабом і сподіваюся продовжити виступи за команду.
Мій контракт діє ще два сезони — до 2027 року.
Завжди говорив, що повинен залишитися тут протягом усієї кар'єри і створити велику історію з цією командою.
Раніше, Вінісіус видалив всі згадки про Реал зі своїх сторінок у соцмережах.
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