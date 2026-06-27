Сергій Разумовський

Опорний півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук продовжить виступи за бельгійську команду. Клуб оголосив у своєму Instagram про підписання нової угоди з українським футболістом.

Новий контракт 35-річного хавбека розрахований ще на один сезон. Попередня угода Сидорчука з Вестерло мала завершитися 30 червня цього року, однак сторони домовилися про продовження співпраці.

Сидорчук виступає за бельгійський клуб з вересня 2023 року. До Вестерло він перейшов із Динамо, а сума трансферу тоді становила 700 тисяч євро.

У минулому сезоні український півзахисник провів за Вестерло 16 матчів. Результативними діями Сергій не відзначився, однак залишився частиною складу команди та отримав новий контракт.

Окрім виступів на клубному рівні, Сидорчук також готується до подальшої роботи у футболі поза межами ігрової кар’єри. Раніше повідомлялося, що він розпочав навчання за програмою УЄФА. В одній групі з ним навчається вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко.

Таким чином, досвідчений український хавбек проведе у Вестерло щонайменше ще один сезон і поки не буде завершувати кар'єру футболіста.