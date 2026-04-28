Сергій Разумовський

Вінгер Андрій Ярмоленко після завершення професійної кар’єри може перейти на роботу в структуру київського Динамо та обійняти посаду спортивного директора клубу. Втім, перед цим досвідчений футболіст має намір завершити профільне навчання, аби підготуватися до нової ролі.

Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський. За його словами, Ярмоленко не хоче одразу брати на себе обов’язки спортивного директора без відповідної підготовки та необхідних знань. Саме тому футболіст наразі проходить навчання в рамках Академії УЄФА, щоб здобути потрібну кваліфікацію для подальшої управлінської роботи у футболі.

Як зазначається, навчання Ярмоленко проходить разом зі своїм колишнім партнером по Динамо Сергієм Сидорчуком. План полягає в тому, що після завершення цього етапу підготовки Андрій зможе поступово перейти до роботи на новій посаді в клубній структурі. Водночас сам футболіст, за наявною інформацією, хотів би також присвятити певний час родині, щоб спокійно адаптуватися до нового періоду в житті після завершення кар’єри гравця.

Очікується, що навчання в Академії УЄФА завершиться у вересні. Саме тому не виключено, що останні місяці футболіст ще зможе поєднувати ігрову кар’єру з підготовкою до майбутньої адміністративної роботи. У зв’язку з цим допускається варіант, за якого Ярмоленко продовжить виступи ще приблизно на пів року, аби плавно завершити один етап і перейти до наступного.

У нинішньому сезоні 36-річний вінгер залишається важливою фігурою для київської команди. У всіх турнірах він провів 29 матчів і відзначився дев’ятьма забитими м’ячами, підтверджуючи, що навіть у 36 років здатен приносити користь на полі. Чинний контракт Ярмоленка з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року.

