Олександр Сукманський

У вівторок 31 березня у Валенсії відбудеться товариський матч між збірними України та Албанії з футболу. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом, трансляція – на MEGOGO. Обидві команди підходять до гри після невдач у кваліфікації чемпіонату світу та прагнуть реабілітуватися.

Україна підходить до поєдинку після поразки від Швеції 1:3 та розгромного матчу проти Франції 0:4, які оголили проблеми в обороні.

Команда пропускає в середньому 1,8 м’яча за гру, а останні результати спричинили серйозну внутрішню напругу.

Футболісти публічно визнавали складний психологічний стан після невдач, а кадрові втрати через травми та дискваліфікації лише ускладнюють ситуацію.

Албанія також переживає непростий період. Поразка від Польщі 1:2 у півфіналі плей-оф позбавила команду шансів на вихід на чемпіонат світу-2026. Водночас у попередніх матчах команда демонструвала дисципліну та організованість, здобуваючи перемоги над сильними суперниками.

В історії особистих зустрічей перевага на боці України: у п’яти матчах три перемоги українців, одна – Албанії.

У Лізі націй суперники обмінялися домашніми перемогами з рахунком 2:1, тому очікується рівна боротьба і цього разу.

