Сьогодні, 31 березня, збірна України з футболу проведе товариську гру проти Албанії.

Поєдинок відбудеться у Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок – о 21.45 за Києвом.

Головним арбітром зустрічі буде іспанець Хуан Мартінес Мунуера.

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO.

Останні дві гри між збірними України та Албанії пройшли восени 2024 року в рамках Ліги націй. Команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2:1.

Нагадаємо, обидві команди не зуміли вийти до фіналу плей-оф відбору на ЧС-2026. Україна поступилася Швеції (1:3), Албанія програла Польщі (1:2).

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров планує залишитися у збірній України попри невихід на ЧС-2026.