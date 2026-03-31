Товариський матч. Україна – Албанія. Відеотрансляція
Обидві збірні не зуміли вийти до фіналу плей-оф відбору на ЧС-2026
близько 2 годин тому
Сьогодні, 31 березня, збірна України з футболу проведе товариську гру проти Албанії.
Поєдинок відбудеться у Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок – о 21.45 за Києвом.
Головним арбітром зустрічі буде іспанець Хуан Мартінес Мунуера.
Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO.
Останні дві гри між збірними України та Албанії пройшли восени 2024 року в рамках Ліги націй. Команди обмінялися перемогами з однаковим рахунком 2:1.
Нагадаємо, обидві команди не зуміли вийти до фіналу плей-оф відбору на ЧС-2026. Україна поступилася Швеції (1:3), Албанія програла Польщі (1:2).
Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров планує залишитися у збірній України попри невихід на ЧС-2026.
