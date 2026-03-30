Денис Сєдашов

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував підготовку національної команди до товариської зустрічі проти Албанії. Слова наводить УАФ.

Футболіст зазначив, що після поразки від Швеції команда пройшла складний психологічний етап. За словами гравця, колектив провів внутрішню розмову щодо важливості майбутнього матчу та відповідальності перед країною.

Перший день був важкий для всіх: для всіх гравців, для всіх причетних до нашої команди, для всього персоналу. Але потім зібралися з командою, з хлопцями, переговорили, що в нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну і грати цей товариський матч. Але ми маємо виходити і показувати, що ми маємо право грати за цю країну. Віталій Миколенко

Поєдинок відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

